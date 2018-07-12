"Зустріч тривала близько 20 хвилин": Трамп провів переговори з Порошенком - джерело
Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Брюсселі, де проходить саміт НАТО.
Про це УНІАН повідомили джерела УНІАН в дипломатичних кругах. Про подробиці зустрічі Порошенко планує повідомити під час сьогоднішньої прес-конференції у Брюсселі.
Цю інформацію також підтверджують джерела "Європейської правди".
Читайте такожУ НАТО не готові починати з Україною переговори про набуття членства - посол Канади
"Зустріч тривала близько 20 хвилин. Обговорили широкий спектр питань, включаючи Північний потік-2 та подальшу співпрацю в оборонній сфері", - розповіло джерело в АП. Інший співрозмовник зауважив, що через зміщення порядку денного переговори відбувалися без запрошення преси.
Планувалося, що Трамп проведе низку зустрічей, а саме з лідерами України, Грузії, Румунії та Азербайджану. Про скасування всіх призначених зустріей повідомляв румунський телеканал Romania TV. За даними телеканалу, Трамп відмінив усі заплановані двосторонні зустрічі, в тому числі румунським президентом Клаусом Йоганнісом. Із румунським главою держави він мав зустрітися об 11:00.
Саміт НАТО проходить 11-12 липня у Брюсселі.