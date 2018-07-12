"Зустріч тривала близько 20 хвилин": Трамп провів переговори з Порошенком - джерело

Через зміщення порядку денного переговори відбувалися без запрошення преси. За даними джерела, президенти обговорили широкий спектр питань, включаючи "Північний потік-2" та подальшу співпрацю в оборонній сфері.

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Брюсселі, де проходить саміт НАТО.

Про це УНІАН повідомили джерела УНІАН в дипломатичних кругах. Про подробиці зустрічі Порошенко планує повідомити під час сьогоднішньої прес-конференції у Брюсселі.

Цю інформацію також підтверджують джерела "Європейської правди".

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"Зустріч тривала близько 20 хвилин. Обговорили широкий спектр питань, включаючи Північний потік-2 та подальшу співпрацю в оборонній сфері", - розповіло джерело в АП. Інший співрозмовник зауважив, що через зміщення порядку денного переговори відбувалися без запрошення преси.

Планувалося, що Трамп проведе низку зустрічей, а саме з лідерами України, Грузії, Румунії та Азербайджану. Про скасування всіх призначених зустріей повідомляв румунський телеканал Romania TV. За даними телеканалу, Трамп відмінив усі заплановані двосторонні зустрічі, в тому числі румунським президентом Клаусом Йоганнісом. Із румунським главою держави він мав зустрітися об 11:00.

Саміт НАТО проходить 11-12 липня у Брюсселі.