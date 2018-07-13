Трамп назвав окупацію Криму катастрофою Обами

Президент США вважає ситуацію з окупацією півострова Росією "поганим спадком" для себе.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав окупацію Криму Російською Федерацією у 2014 році катастрофою свого попередника Барака Обами.

Про це він сказав на спільній з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей прес-конференції у Бакінгемширі (Сполучене Королівство), що транслювалася на сайті Білого дому.

Трампа запитали, що він думає про покращення відносин з Росією у той час, як Крим залишається окупованим. "Президент Обама зазнав великого провалу з Кримом. Я не думаю, що він (президент РФ Володимир Путін - УНІАН) зробив би це, якби я був президентом. Він захопив Крим, і він насправді це зробив під час адміністрації Обами", - відповів Трамп.

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"Це було катастрофою Обами. І я думаю, якби я був тоді президентом (у 2014 році - УНІАН), він би не захопив Крим", - повторив Трамп.

На запитання, як він може виправити ситуацію з окупацією Криму Росією, Трамп відповів: "Ми подивимося, що станеться. Я маю на увазі, що це процес. Якби я знав, я б не розповів, тому що це поставило би нас у невигідне становище, але ми подивимося, що станеться", - сказав Трамп.

"Крим став ще одним поганим спадком, який я отримав", - наголосив Трамп і додав, що ще одним поганим спадком стала ситуація з Північною Кореєю та її ядерною програмою.

За словами Трампа, щодо Криму він не може багато сказати. "Ми розглядаємо це таким же чином, як я розглядаю багато інших катастроф, які я отримав у спадок. Я отримав багато поганих ситуацій, і я виправляю їх одна за одною, і я знаю, як їх виправити", - сказав Трамп.

Зазначимо, що Трамп не вперше звинувачує Обаму в анексії Криму Росією. Зокрема, напередодні президент США заявив, що незадоволений ситуацією з анексією Криму Росією, але не знає, що буде з півостровом у майбутньому.

Зокрема, його запитали, чи визнає він анексію Криму, а сам півострів частиною Росії. "Це цікаве питання, тому що задовго до того як я став президентом, президент Обама дозволив цьому статися. Це сталося під час його каденції, не моєї каденції", - сказав Трамп.