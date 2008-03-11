Тимошенко буде боротися з цунамі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що просуванню економічних реформ, які намагається реалізувати її уряд, заважають чиновники всіх рівнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: назустріч спільним викликам” в Брюсселі.

«Чиновники всіх рівнів, вони не дуже хочуть міняти правила. Їм зручно з такими правилами, коли вони мають абсолютну владу над бізнесом, на кожному кроці і на кожному етапі. Це колосальне цунамі протидії», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона переконана, що суспільство в Україні звикло жити «в напівтіньовій економічній ситуації». «І в цій ситуації багато хто заробляє, і тут нічого приховувати», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що її уряд знає, як боротися з такою ситуацією, і переконана, що результат боротьби буде вдалим.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відзначила досягнення свого уряду, головним з яких вона назвала вступ України до СОТ. Вона також відзначила хороші плановані макропоказники бюджету-2008, зокрема те, що інфляція планується на рівні 9,6%. Також Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що уряд вживає заходів для створення сприятливого інвестиційного клімату, детінізації приватизаційних процесів, роботи податкової служби.