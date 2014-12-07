Шендеровича і Рубінштейна викликали до Слідчого комітету - ЗМІ

Про це вони повідомили на своїх сторінках у Фейсбуці.

«Сьогодні мені зателефонував ввічливий молодий чоловік зі Слідчого комітету і покликав в гості», -написав Шендерович.

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За його словами, слідчий розповів, що приводом для розмови стала участь письменника у проекті «Книги в парках» влітку 2014 року. Судячи з усього, мова йде про розкрадання грошових коштів, зазначив письменник.

На сторінці Рубінштейна опубліковано копію повістки, згідно з якою поет має з'явитися до слідчого з особливо важливих справ 9 грудня. За даними заблокованого в Росії видання «Грані.ру», цікавість слідчих також пов'язаний з участю Рубінштейна в літературному проекті, зазначає "Дождь".