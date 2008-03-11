Екс-міністру транспорту та зв’язку України Миколі РУДЬКОВСЬКОМУ зробили операцію на спині.

Цю інформацію, розповсюджену ЗМІ, УНІАН підтвердила по телефону прес-секретар М.РУДЬКОВСЬКОГО Вікторія БУТЕНКО.

“У неділю дійсно зробили операцію, яка полягала в імплантації інтерспинальних міжостистих спейсерів на двох рівнях”, - сказала вона. За її словами, операція була проведена у клініці “Борис”, її проводив лікар, викликаний з Цюриха, разом з українським нейрохірургом.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ наразі перебуває в клініці, проходить післяопераційну реабілітацію.

В.БУТЕНКО також підтвердила інформацію, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ ознайомився з матеріалами кримінальної справи проти нього та підписав разом з адвокатами необхідні документи. Наразі він перебуває під підпискою про невиїзд, нагадала вона.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури Києва за матеріалами СБУ було порушено кримінальну справу стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за авіамаршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і пред`явлено звинувачення.

11 лютого Печерський райсуд Києва прийняв рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО. За рішенням суду, екс-міністр транспорту утримувався у Київському СІЗО №13.

18 лютого Апеляційний суд Києва ухвалив рішення звільнити М.РУДЬКОВСЬКОГО під підписку про невиїзд.