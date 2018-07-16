"Він очманілий, упоротий або агент РФ": журналіст Гордон жорстко "пройшовся" по В'ятровичу

На думку Гордона, дії В'ятровича на посаді голови Інституту Нацпам'яті не об'єднують країну, а роз'єднують.

Відомий телеведучий та журналіст Дмитро Гордон заявив, що у воюючій країні достатньо проблем, які необхідно вирішити, тому розгорнута головою Інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем декомунізація абсолютно недоречна.

Під час чату в "Главреді" Гордон заявив, що вважає В'ятровича неадекватною людиною, оскільки, на його думку, розсудливий українець не може так себе вести.

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"Що стосується В'ятровича – він очманіла людина, я думаю, що він або "упоротий", або є агентом Російської Федерації. Дивлячись на його дії, у мене виникають такі думки. Тому що 9 травня, як і раніше, для дуже багатьох святе свято. Не треба плювати їм в душу. Або 8 березня. Треба його скасовувати? Це що, така нагальна проблема для України, воюючої країни - скасовувати 8 березня чи ні? Це тільки дебіл може таким займатися. Або агент. Тому я йому в очі кажу, що він або дебіл, або агент. Я його прилюдно назвав "чортом з припаяної головою", - різко відповів спікер.

На думку Гордона, радикальні дії В'ятровича не об'єднують країну, а роз'єднують. Він переконаний, що до людей, які не хочуть приймати українську історію, необхідно шукати підхід.

"Ці люди не об'єднують, а роз'єднують. Навіщо ти торкаєшся Висоцького, навіщо ти торкаєшся Цоя? Ці люди наближали перебудову, наближали злам Радянського держави, що це ти називаєш їх "провідниками російського світу"? Так може говорити тільки ідіот. Не треба цих людей чіпати, чіпати їх свята. Їм потрібно пояснювати історію. Говорити: "Україна любить вас. В минулому були помилки, перегини. Ось дивіться, яка була історія - вона була така. Не хочете приймати - не треба, ваше право, живіть з цим". Але не треба, щоб людей колотило. Навіщо з літніх людей стягати медалі на заходах, що це таке?", - вважає журналіст.