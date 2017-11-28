Ми повинні зробити це удвох: Гордон не повірив результатами перевірки Фаріон на детекторі брехні

Журналіст Дмитро Гордон ще раз закликав колишнього народного депутата від "Свободи" Ірину Фаріон пройти детектор брехні. Цього разу - разом з ним, в присутності камер і журналістів, передає сайт Гордон.

"Я хочу ще раз вас, пані Ірина, запросити пройти детектор брехні. Бо мене особисто турбує, чи ви є агентом ФСБ РФ, чи були ви завербовані КДБ СРСР, можливо, коли ще були у Львові членом Комуністичної партії СРСР і працювали з іноземними студентами. Тому що ваші висловлювання, які сварять українців, росіян, євреїв, поляків, здаються мені провокаційними. Вони завдають Україні істотної шкоди", – сказав Гордон в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я ще раз хочу сказати: пані Ірина, будь ласка, запросіть нас у Львів. Я повинен бути поруч з вами, а телекамери повинні фіксувати процес. Якщо ви не погодитеся на цю пропозицію, я буду вважати вас агентом ФСБ Росії або КДБ СРСР. Погодьтеся, це справедливо", - звернувся він до Фаріон.

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Гордон назвав фальшивкою повідомлення, що Фаріон вже пройшла поліграф, який показав, що вона не співпрацювала зі спецслужбами іноземних держав. За його словами, про це повідомив сайт, який підтримує ВО "Свобода". Телеведучі "112 Україна" розповіли, що Фаріон вимкнула телефони і не виходить на зв'язок із журналістами.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада під час ефіру «112 Україна» Ірина Фаріон заявила, що ті, хто не розмовляє українською мовою, не повинні мати права на роботу або освіту в Україні. У відповідь на це Гордон звернувся до співрозмовниці, що «через таких людей [як Ірина Фаріон], які поділяють таку точку зору, ми втратили Крим і частину Донбасу».

«Спостерігаючи за вами, вашими діями, вашими висловлюваннями у мене є два варіанти: або ви – російський агент, або психічно хвора людина», – заявив Дмитро Гордон. Далі журналіст запропонував Ірині Фаріон пройти перевірку на детекторі брехні і дати відповідь на питання, чи є вона агентом ФСБ Росії.

Фаріон у Львові пройшла перевірку на поліграфі. З імовірністю у 90,35% тест встановив, що Ірина Фаріон агентом спецслужб не була. При цьому вона зізналася, що знає людей, яким з метою виконання певної діяльності присвоювався оперативний псевдонім.

За даними ЗМІ, у 2013 році стало відомо, що у 1988 році Ірина Фаріон вступила до КПРС. За її словами, вона це зробила «виключно з мотивів наукового, кар'єрного зростання» і назвала цей період у своєму житті «помилкою». До цього політична діячка своє членство в КПРС заперечувала.