Микола Вересень запросить до студії гендиректора Інституту вивчення Росії Андрія Блінова

Сьогодні 11 березня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Андрій БЛІНОВ – генеральний директор Інституту вивчення Росії, науковий редактор журналу «Эксперт Украина». Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 12 березня о 18.40

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