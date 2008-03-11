Микола Вересень запросить до студії гендиректора Інституту вивчення Росії Андрія Блінова

12:25, 11 березня 2008
Політика
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 Сьогодні 11 березня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Андрій БЛІНОВ – генеральний директор Інституту вивчення Росії, науковий редактор журналу «Эксперт Украина».

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 12 березня о 18.40

 

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