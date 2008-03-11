У БЮТ натякають Центрвиборчкому, що пора пакувати валізи

Лідер фракції Блоку Юлії Тимошенко у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА не виключає, що БЮТ може внести до Верховної Ради проекту постанови про висловлення недовіри Центральній виборчій комісії, якщо вона не ухвалить рішення про заміщення депутатів Київради від блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам, коментуючи відсутність кворуму на сьогоднішньому засіданні ЦВК з питання визнання обраними та реєстрацію нових депутатів Київради від БЮТ.

«Ми будемо, мабуть, вносити пропозицію до ВР, якщо буде проявлена бездіяльність ЦВК, – то є всі підстави говорити про висловлення недовіри ЦВК. І замість цих членів треба обрати тих, які будуть політично незаангажовані, а прийматимуть рішення по суті», - сказала Т.МЕЛІХОВА.

Вона нагадала, що члени ЦВК призначають парламентом за поданням Президента.

«Є всі підстави вважати, що ВР все ж таки запрацює, і можна буде вирішувати, в тому числі, питання по ЦВК», - додала лідер фракції БЮТ в Київраді.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2007 року з`їзд БЮТ прийняв рішення про позбавлення повноважень 15 депутатів Київради, які вийшли із фракції (на місцевих виборах 2006 р. за списками БЮТ до Київради пройшов 41 депутат).

КМТВК 11 лютого ц.р. припинила розгляд питання щодо реєстрації нових депутатів Київради у зв’язку зі зверненням БЮТ від 5 лютого до ЦВК з цього питання.

6 березня засідання ЦВК з питання реєстрації нових депутатів Київради не відбулось через відсутність кворуму.

7 березня БЮТ звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва з приводу бездіяльності ЦВК.

Сьогодні засідання ЦВК з питання реєстрації нових депутатів Київради також не може розпочатись через відсутність кворуму: на засідання зібралось 7 з 15 членів ЦВК. Для того, щоб засідання вважалось легітимним, необхідна присутність двох третин складу комісії. Тобто, присутність 10-ти з 15-ти членів.