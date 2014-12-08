За заклик до непокори силовиків та військових пропонують карати позбавленням волі

Україні потрібно швидко модернізувати Кримінальний кодекс з урахуванням ведення проти неї гібридної війни.

Про це повідомила народний депутат Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

"В цій війні величезну складову займають інформаційні і психологічні методи впливу, в першу чергу на працівників правоохоронних органів і військовослужбовців. Ворог проводить спеціальні інформаційні операції, що спрямовані на ідеологічний та психологічний вплив на населення та підрозділи збройних сил та безпеки", - пише вона.

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Фріз заявляє, що аналіз досвіду ведення сучасних військових кампаній свідчить про широке використання закликів до непокори, тобто закликів до відкритої відмови працівників правоохоронних органів чи військовослужбовців виконати наказ начальника.

"Подібну технологію намагається використати і Росія. Заклики до непокори активно використовувалися під час початкової фази дестабілізації ситуації у Криму, а також у Донецькій та Луганській областях. Часто, хоча й далеко не завжди, вони спрацьовували", - каже народний депутат.

Вона підкреслює, що покарання за такі дії сьогодні не існує. Тобто будь-яка цивільна чи військова особа може відкрито закликати до непокори і відчувати себе захищено в юридичній площині.

"За заклик до непокори пропоную карати позбавленням волі на строк до трьох років, а в умовах воєнного стану на строк від восьми до десяти років. Відповідальність наступає лише тоді, коли наказ начальника є законним", - резюмує Фріз.