Білорусь надала статус біженця екс-міністру оборони Єжелю

За даними розвідки, Єжель винаймає квартиру в Мінську.

Республіка Білорусь надала статус біженця колишньому міністру оборони України, екс-послу Михайлу Єжелю, підозрюваному у зловживанні службовим становищем.

Про це йдеться в ухвалі Солом'янського районного суду Києва від 5 липня, оприлюдненій 17 липня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

В ухвалі сказано, що указом президента України від 3 квітня 2013 року Єжель був призначений на посаду посла України в Республіці Білорусь, яку він обіймав до 11 травня 2015 року.

8 серпня 2014 року Єжелю було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Відповідно до повідомлень Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, з 9 серпня 2014 року по теперішній час Єжель до України не прибував.

Також сказано, що Єжель проігнорував наказ МЗС України про відкликання в Україну у зв'язку із закінченням довготермінового відрядження і продовжує користуватися дипломатичними привілеями та імунітетом, хоча мав повернути дипломатичний паспорт у 10-денний строк від дня повернення в Україну.

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У квітні 2016 року Єжель письмово звернувся до слідчого Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури з клопотанням про закриття кримінального провадження за відсутності складу злочину, в якому вказав своє місце проживання: 223035, с. Ратомка, вул. Спортивна, буд. 26 А, кв. 55, Мінського району Мінської області, Білорусь.

При цьому довідкою Головного управління військової контррозвідки від 16 травня 2017 року встановлено, що в Білорусі Єжелю "надано статус біженця і, за оперативними даними, він мешкає з родиною в Мінську, де винаймає квартиру".

В ході судового засідання суддя ухвалив "здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні" стосовно Єжеля.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня 2016 року Печерський райсуд Києва видав Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у справі Єжеля, підозрюваного у зловживанні службовим становищем.

Єжель підозрюється в тому, що умисно, в інтересах третіх осіб, протягом 2011-2012 років видав чотири окремих доручення, за якими оплата комунальних послуг, спожитих суб'єктами господарювання, була здійснена за рахунок бюджетних коштів без подальшої компенсації (суб'єкти підприємницької діяльності були задіяні в наданні послуги з організації харчування особового складу Збройних сил України). У результаті таких дій державі завдано збитків на загальну суму близько 43 млн грн.

Єжеля було оголошено в державний розшук і вжито заходів з його оголошення в міжнародний розшук. Суд дав дозвіл на його затримання і доставлення до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

9 грудня 2016 року прокурор направив до суду обвинувальний акт для здійснення заочного засудження Єжеля в Солом’янському райсуді Києва.

Єжель обіймав посаду міністра оборони з березня 2010 року по лютий 2012 року.