Політики, актори і співаки: в окупованому Криму склали список "кримоненависників"

"Кримське досьє" створюється нібито для того, щоб "проінформувати кримчан про ставлення до них різних політичних і громадських діячів".

У Криму окупанти створили "кримське досьє" - список, в який потрапили політичні діячі, артисти, співаки, журналісти, які публічно не визнають "російський" статус Криму.

Про це заявив голова "громадської палати" Григорій Іоффе, передає "Комерсант". Список буде регулярно доповнюватися, а людей, які в нього потрапили, назвав «кримоненависниками».

Серед них виявилися письменник Борис Акунін, актриса Лія Ахеджакова та музикант Андрій Макаревич.

"В список були включені колишній віце-прем'єр Криму Андрій Сенченко, український уповноважений з прав людини Людмила Денисова (екс-міністр економіки Криму), екс-прем'єр Криму, колишній депутат Верховної ради Сергій Куніцин, ректор відкритого в Києві після 2014 року Таврійського національного університету Володимир Казарін і кілька українських журналістів. У досьє є і громадяни Росії: співак Андрій Макаревич, актриси Лія Ахеджакова і Ада Роговцева, актор Михайло Єфремов, письменник Григорій Чхартішвілі (Борис Акунін) та інші", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, «кримське досьє» створюється нібито для того, щоб "проінформувати кримчан про ставлення до них різних політичних і громадських діячів".

Приймати рішення про включення в «кримське досьє» буде моніторингова група ОП. Список буде опублікований на сайті "кримської палати". Крім імен і прізвищ «кримоненависників» в ньому будуть посилання на цитати про Крим, які стали причиною включення людини в список. Інформацію нібито не будуть передавати в правоохоронні органи і не будуть писати адреси та інші особисті дані людей, які опинилися в списку.

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Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелялов назвав ідею «дурістю» і «мракобіссям», висловивши думку, що список потрібен для створення «атмосфери ненависті».

"Замість того щоб шукати суспільний компроміс, вони підводять риску: ось тут люди мають рацію, а тут — ні. І ось цих, які неправі, ми будемо ненавидіти»,— сказав він.

Він вважає, що створення «кримського досьє» порушує право людей на власну думку, яке гарантовано Конституцією РФ і міжнародними документами.

Як відомо, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум за його самовизначення". Самопроголошені кримські власті заявили, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.