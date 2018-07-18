Прес-служба Кремля спотворила у своїй стенограмі слова Путіна про «референдум в Криму»

У Кремлі зробили спробу "пом'якшити" необережну заяву російського лідера.

Прес-служба президента РФ спотворила резонансну заяву Володимира Путіна, згідно з якою Росія причетна до організації та проведення незаконного референдуму на окупованому Кримському півострові.

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Так, згідно з відеозаписами спільній прес-конференції Володимира Путіна та Дональда Трампа в Гельсінкі, російський лідер дослівно сказав наступне: «Ми вважаємо, що ми провели референдум у суворій відповідності з міжнародним правом, зі статутом Організації об'єднаних націй».

В той же час, у стенограмі прес-конференції на сайті президента Росії дані слова наведено інакше: «Ми вважаємо, що провели референдум в суворій відповідності з міжнародним правом, зі статутом Організації Об'єднаних Націй».

Без слова «ми» фраза може мати кілька трактувань. На спробу «пом'якшити» необережну заяву російського лідера звернули увагу ЗМІ.

Раніше віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко вказала, що українські дипломати і юристи повинні використовувати заяву президента РФ Володимира Путіна про організацію Росією "референдуму" у Криму під час підготовки позовів до міжнародних судів.

"Найважливіше, що прозвучало на прес-конференції: це явка з повинною Путіна, який визнав, що це РФ організовувала "референдум" в Криму. Наші юристи і дипломати повинні використовувати це визнання при підготовці позовів до міжнародних судів. Також важливим є визнання Путіна, що його візаві не визнає анексію Криму", - йдеться в її повідомленні на Facebook.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп вважає анексію Криму незаконною, але для РФ це "питання закрите".