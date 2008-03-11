Казахстан, Туркменія і Узбекистан піднімуть ціну на газ

Казахстан, Туркменія і Узбекистан мають намір з 2009р. продавати природний газ за європейськими цінами. Як повідомляє прес-служба Газпрому, таку заяву зробили керівники газових компаній НК "Казмунайгаз", НХК "Узбекнефтегаз", "Туркменгаз" на зустрічі з главою Газпрому Олексієм Міллером.

Зокрема, керівники середньоазіатських компаній вказали, що, "виходячи з інтересів національних економік, враховуючи міжнародні зобов`язання по забезпеченню надійних і безперебійних постачань енергоносіїв, з 2009р. продаж природного газу здійснюватиметься за європейськими цінами".

Поки більшу частину середньоазіатського газу Газпром експортує в Україну, причому, за цінами значно нижчими за європейські, відзначає РБК. Так, однією з домовленостей, досягнутих Україною і Росією на вищому рівні у середині лютого 2008р., стало збереження статус-кво по схемі організації ринку і ціні постачань, тобто 179,5 дол. за 1 тис. куб. м газу.

Нагадаємо, що в I півріччі 2008р. ціна на туркменський газ для Газпрому складатиме 130 дол. за 1 тис. куб. м, в II півріччі 2008р. - 150 дол. Така ж ціна визначена і для узбецького газу. Тим часом європейська ціна на газ в даний час складає близько 350 дол. за 1 тис. куб. м.