США виділили $200 мільйонів для української армії - посольство

Відповідні структури Пентагону вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання військової техніки і надання послуг для оборонного сектору України.

Посольство України в Сполучених Штатах Америки заявляє, що в США ухвалили рішення виділити Україні 200 мільйонів доларів на посилення безпеки у 2018 році.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в США у Facebook.

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"Сполучені Штати прийняли рішення про виділення Україні 200 млн дол. на цілі посилення безпеки і оборони у 2018-му бюджетному році. Зазначені кошти будуть спрямовані на надання нашій державі військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення та підготовку Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Українські дипломати зазначають, що рішення Вашингтону про надання Україні 200 млн дол. по лінії Пентагону є свідченням незмінності позиції США щодо підтримки України у її протидії російській агресії та визнанням того, що Київ продовжує послідовний рух шляхом реформ сектору безпеки і оборони.

"Відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання військової техніки і надання послуг для оборонного сектору України у 2018 році", - повідомили дипломати.