Білий Дім не збирається підтримувати ідею Путіна щодо референдуму на Донбасі

В адміністрації президента США вважають, що проведення так званого референдуму протизаконне і не відповідає Мінським угодам.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не має наміру підтримувати пропозицію президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо проведення референдуму на окупованому Донбасі з метою визначення статусу цих територій.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Зокрема, у Білому домі сказали, що президент Трамп не розглядає можливості підтримати пропозицію Путіна щодо проведення референдуму на сході України.

"Адміністрація Трампа не розглядає питання підтримки референдуму на сході України", - сказав речник Ради національної безпеки при Білому домі Гаррет Маркіс.

При цьому Маркіс відзначив, що Мінські угоди від 2015 року щодо конфлікту на сході України, які покликані забезпечити встановлення миру в регіоні, "не мають жодної опції для референдуму".

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"Більше того, організація так званого референдуму в тій частині України, яка не перебуває під контролем уряду, не матиме законності", - наголосив він.

Посол РФ у США Анатолій Антонов підтвердив, що Путін на зустрічі з Трампом порушив цю тему. За словами посла, президент РФ зробив "конкретні пропозиції" щодо того, яким чином владнати поточний конфлікт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, Путін під час зустрічі з Трампом, яка відбулася 16 липня у Гельсінкі, запропонував провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозицію російського лідера, щоб розглянути її. У пропозиції Путіна йдеться про проведення голосування жителями окупованих територій щодо їхнього статусу за участю міжнародної спільноти.

17 липня Путін заявив, що домовився з Трампом опрацювати на експертному рівні питання врегулювання кризи в Україні.

«Ми говорили стосовно України, там є деякі нові ідеї щодо способів врегулювання кризи на південному сході країни, домовилися опрацювати це поки на експертному рівні», - сказав Путін.