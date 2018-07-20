Білий Дім не збирається підтримувати ідею Путіна щодо референдуму на Донбасі
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не має наміру підтримувати пропозицію президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо проведення референдуму на окупованому Донбасі з метою визначення статусу цих територій.
Про це повідомляє американське видання The Hill.
Зокрема, у Білому домі сказали, що президент Трамп не розглядає можливості підтримати пропозицію Путіна щодо проведення референдуму на сході України.
"Адміністрація Трампа не розглядає питання підтримки референдуму на сході України", - сказав речник Ради національної безпеки при Білому домі Гаррет Маркіс.
При цьому Маркіс відзначив, що Мінські угоди від 2015 року щодо конфлікту на сході України, які покликані забезпечити встановлення миру в регіоні, "не мають жодної опції для референдуму".
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"Більше того, організація так званого референдуму в тій частині України, яка не перебуває під контролем уряду, не матиме законності", - наголосив він.
Посол РФ у США Анатолій Антонов підтвердив, що Путін на зустрічі з Трампом порушив цю тему. За словами посла, президент РФ зробив "конкретні пропозиції" щодо того, яким чином владнати поточний конфлікт.
Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, Путін під час зустрічі з Трампом, яка відбулася 16 липня у Гельсінкі, запропонував провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозицію російського лідера, щоб розглянути її. У пропозиції Путіна йдеться про проведення голосування жителями окупованих територій щодо їхнього статусу за участю міжнародної спільноти.
17 липня Путін заявив, що домовився з Трампом опрацювати на експертному рівні питання врегулювання кризи в Україні.
«Ми говорили стосовно України, там є деякі нові ідеї щодо способів врегулювання кризи на південному сході країни, домовилися опрацювати це поки на експертному рівні», - сказав Путін.