Україна поставила Тимошенко ”четвірку”, а Ющенку - ”трійку” (соцопитування)

Більшість українців більш позитивно оцінюють роботу Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра України, ніж Віктора ЮЩЕНКА на посту Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування громадської думки, які оприлюднив сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор компанії ТОВ «ФОМ – Україна» Олександр БУХАЛОВ.

Зокрема, 23,4% опитаних оцінили роботу Ю.ТИМОШЕНКО на "добре", 13,1% - на "відмінно", 21,7% - "задовільно", 20,6% -"погано" і 14% - "дуже погано".

Водночас, роботу В.ЮЩЕНКА на посту глави держави "задовільно" оцінили 30% опитаних, "добре" - 15,3%, "відмінно" - 2,7%, "погано" - 29,6%, "дуже погано" - 18,4%.

Крім того, за результатами опитування, 47% респондентів схвалюють дії Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єра, не схвалюють - 43,3% опитаних.

Дії Президента не схвалюють 64% опитаних, схвалюють 27,7% респондентів.

Опитування проводилося компанією «ФОМ-Україна» з 20 лютого по 2 березня 2008 року. Методом інтерв`ю за місцем проживання опитано 2 тис. респондентів у 160 населених пунктах України. Похибка вибірки +/- 2,2%.