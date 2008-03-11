Тимошенко у Європі записала Ющенка, Януковича та інших до себе в команду

Верховна Рада забезпечить швидку ратифікацію усіх документів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як повідомляє управління у зв`язках із засобами масової інформації секретаріату Кабінету міністрів України, у цьому прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО запевнила представників Європейського Союзу під час 12-го засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО прогнозує, що за ратифікацію необхідних документів український парламент проголосує конституційною більшістю. Вона відзначила, що для України знаковими є офіційні переговори про створення зони вільної торгівлі з ЄС, які розпочалися 18 лютого цього року.

Окрім того, прем`єр заявила про готовність започаткувати підготовку нового спільного рамкового документу щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною і ЄС на 2009 рік до завершення переговорів щодо нової посиленої угоди з Євросоюзом.

“Реалізація стратегії інтеграції до ЄС залишається безумовним пріоритетом політики України, яку підтримує більше 70 відсотків громадян”, - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Україна має успіхи у виконанні Плану дій Україна-ЄС.

“Україна досягла значного прогресу у реалізації Плану дій Україна-ЄС, особливо у частині забезпечення демократії і прав людини”, - підкреслила вона.

Водночас, керівник уряду сподівається, що до 12-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться у вересні цього року у Франції, Україна матиме більш вагомі результати щодо виконання Плану дій.

Під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО відзначила як позитив набуття чинності угодами про спрощене оформлення віз та реадмісію між Україною і Євросоюзом. “Це перший крок на шляху до суттєвого поглиблення співпраці у візово-міграційних питаннях”, - зауважила прем`єр. При цьому, за її словами, кінцевою метою такої співпраці має стати запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС.

Прем’єр-міністр запевнила представників ЄС у тому, що Президент, уряд і парламент “представляють єдину команду, яка просуватиме Україну на шляху до європейської інтеграції”.

У ході засідання Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що уряд забезпечує здійснення демократичних реформ відповідно до Програми своєї діяльності. При цьому прем’єр-міністр висловила сподівання, що ця програма буде затверджена парламентом вже найближчим часом.