"Справи Майдану" передадуть до ДБР не раніше листопада 2019 року

Очільник ДБР зазначив, що органи прокуратури продовжують розслідувати кримінальні провадження, в тому числі і "справи Майдану", тому на даний час їхня передача неактуальна.

Кримінальні провадження щодо злочинів проти активістів Майдану передадуть до Державного бюро розслідувань (ДБР) не раніше листопада 2019 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба. “Законодавством передбачено, що впродовж двох років органи прокуратури продовжують розслідувати кримінальні провадження, в тому числі і «справи Майдану». Тому на даний час неактуальна передача «майданівських справ» до ДБР”, - сказав Труба.

Разом з тим він заявив, що в листопаді 2019 року «майданівські провадження», які не встигли розслідувати органи прокуратури, вже мають бути передані до ДБР, тому бюро пропонує внести зміни до законодавства щодо визначення конкретної дати, коли ДБР почне працювати.

“Це означатиме, що органи прокуратури до цієї визначеної дати матимуть офіційно, без прогалин в законодавстві, виконувати свої повноваження по розслідуванню справ”, - сказав Труба.

Як повідомляв УНІАН, Раніше Труба заявляв, що ДБР має намір почати роботу з вересня поточного року.

На ДБР покладаються обов'язки з розслідування злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме - злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро та військових злочинів.

20 листопада 2017 року набули чинності зміни до Кримінального процесуального кодексу, згідно з яким до підслідності ДБР належать злочини, вчинені колишніми президентами, вищими державними чиновниками, членами ЦВК, народними депутатами, керівництвом ГПУ, головою Нацбанку, суддями та правоохоронцями, детективами НАБУ і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, військовими.