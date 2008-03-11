У НУ-НС цінують здатність Яценюка “відвойовувати”... консенсус

"Звинувачення спікера в підступі за умов, коли роботу Верховної Ради нарешті розблоковано завдяки його особистим зусиллям у тому числі, завдають непоправної шкоди не лише інтересам коаліції, але й парламенту в цілому", - сказала народний депутат, член фракції "Наша Україна - Народна Самооборона" Леся Оробець у розмові з кореспондентом сайту RAZOM.

"Арсенію Яценюку не можна відмовити в заслузі відвоювання консенсусу із низки принципових питань, - вважає народний депутат. - А найголовнішим є те, що відмовившись від запропонованих деякими членами фракції поспішних дій, що могли б призвести до розблокування ВРУ на півгодини, Яценюк зосередився на пошуку стратегічного виходу з парламентської кризи".

Леся Оробець закликає колег по фракції до одностайності в підтримці Арсенія Яценюка на посаді голови Верховної Ради. На її думку, заклики до відставки спікера озвучують сьогодні передусім ті, кого безлад у сесійній залі влаштовує. Водночас, нагадує, народний депутат, декому з колег слід нарешті відійти від стандартів сприйняття спікера як одного з керівників фракції і пригадати, що він керує Верховною Радою в цілому.