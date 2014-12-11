Дев'ятий "гумконвой" РФ прибув в Ростовську область - МНС РФ
01:44, 11 грудня 2014Політика
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В Ростовську область прибула автоколона МНС Росії з гуманітарною допомогою для сходу України.
REUTERS
Про це передає ТАСС з посиланням на МНС.
"Ввечері 10 грудня вони прибули в Ростовську область, де формуватиметься колона для Донбасу", - повідомили у відомстві.
Близько 40 машин з гуманітарним вантажем виїхали вранці 9 грудня з підмосковного Ногінська.
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Крім того, автомашини були направлені з Астрахані, Твері, Таганрога, Краснодара, Воронежа і інших регіонів. У МНС РФ заявляють, що українські прикордонники запрошені до огляду дев'ятого гумконвою.
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