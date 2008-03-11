Тимошенко назвала умову вироблення позиції України щодо Косова

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що для вироблення позиції щодо Косова Україна має визначитися, чи сприймати вирішення проблеми краю як унікальне явище.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам у Брюсселі.

«Треба визначитися концептуально, як розглядати це питання: як унікальне явище в світі, чи в контексті існування Придністров’я, Абхазії, Осетії і т. д.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Якщо Україна і світові організації визначаться з тим, як сприймати це явище, Україна зможе прийняти і відповідні рішення», - додала український прем’єр-міністр.

Вона також зазначила, що на сьогодні питання Косова дискутується українським політикумом.