45% українців підтримують вступ України до НАТО - опитування

Вступ України до НАТО схильні більше підтримувати респонденти з вищим рівнем освіти і доходів.

У разі проведення референдуму щодо вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у липні, 45% українців проголосували б за приєднання до Альянсу.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

«Якби сьогодні проводився референдум щодо вступу України в НАТО, то 45% опитаних проголосували б за вступ, третина - проти, кожен десятий - не брав би участь у голосуванні, стільки ж не визначилися зі своїм ставленням», - йдеться у результатах опитування.

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При цьому на Заході і в Центрі виступають швидше за вступ України до НАТО, на Півдні і Сході - швидше проти.

Крім того, вступ України до НАТО схильні більше підтримувати респонденти з вищим рівнем освіти і доходів.

*** Опитування проводилось 6-14 липня серед населення віком від 18 років методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка, яка становить 1200 респондентів, репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Похибка репрезентативності - не більше 2,8%.