Прикордонники посилюють охорону кордону на Закарпатті

Група офіцерів Адміністрації ДПСУ заступить на місця несення служби у складі прикордонних нарядів у 9 підрозділах на найбільш загрозливих напрямках.

У Закарпатській області офіцери Адміністрації Державної прикордонної служби посилять охорону державного кордону.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, рішення про продовження посилення цього напрямку ухвалило керівництво прикордонного відомства, оскільки активізація протиправної діяльності, пов'язаної з переміщенням через державний кордон груп незаконних мігрантів, підакцизних товарів, у тому числі, з використанням схованок, малої авіації, не зменшується.

Сьогодні вранці група офіцерів Адміністрації ДПСУ вирушила на Закарпаття. «Це не перший виїзд офіцерів Адміністрації Держприкордонслужби на посилення державного кордону з країнами ЄС. Як показали попередні результати посилень, кількість правопорушень, що пов’язані з протиправною діяльністю на державному кордоні під час ущільнення державних рубежів, значно зменшується», - зауважив директор Департаменту охорони державного кордону генерал-майор Юрій Гресько.

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Планується, що співробітники Адміністрації Держприкордонслужби заступлять на місця несення служби у складі прикордонних нарядів у 9 підрозділах на найбільш загрозливих напрямках та будуть виконувати завдання з охорони держкордону, запобігатимуть переправленню нелегальних мігрантів, корупційним та контрабандним проявам, адміністративним правопорушенням, аби не допускати протиправних дій на державному кордоні.

У ДПСУ зазначили, що наприкінці минулого року під час подібного посилення офіцери взяли безпосередню участь в несенні служби майже 600 прикордонних нарядів. За їх участі перевірено понад 400 км кордону, затримано за незаконне перетинання державного кордону 23 особи, з яких 17 незаконних мігрантів. Крім того, затримано майже 20 тисяч пачок сигарет і товарів на суму 365 тисяч гривень, а в 5 випадках виявлено ознаки підготовки до вчинення протиправної діяльності.