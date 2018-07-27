Прикордонники посилюють охорону кордону на Закарпатті

16:03, 27 липня 2018
Політика
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На Закарпатті буде посилено охорону державного кордону / фото УНІАН

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, рішення про продовження посилення цього напрямку ухвалило керівництво прикордонного відомства, оскільки активізація протиправної діяльності, пов'язаної з переміщенням через державний кордон груп незаконних мігрантів, підакцизних товарів, у тому числі, з використанням схованок, малої авіації, не зменшується.

Сьогодні вранці група офіцерів Адміністрації ДПСУ вирушила на Закарпаття. «Це не перший виїзд офіцерів Адміністрації Держприкордонслужби на посилення державного кордону з країнами ЄС. Як показали попередні результати посилень, кількість правопорушень, що пов’язані з протиправною діяльністю на державному кордоні під час ущільнення державних рубежів, значно зменшується», - зауважив директор Департаменту охорони державного кордону генерал-майор Юрій Гресько.

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Планується, що співробітники Адміністрації Держприкордонслужби заступлять на місця несення служби у складі прикордонних нарядів у 9 підрозділах на найбільш загрозливих напрямках та будуть виконувати завдання з охорони держкордону, запобігатимуть переправленню нелегальних мігрантів, корупційним та контрабандним проявам, адміністративним правопорушенням, аби не допускати протиправних дій на державному кордоні.

У ДПСУ зазначили, що наприкінці минулого року під час подібного посилення офіцери взяли безпосередню участь в несенні служби майже 600 прикордонних нарядів. За їх участі перевірено понад 400 км кордону, затримано за незаконне перетинання державного кордону 23 особи, з яких 17 незаконних мігрантів. Крім того, затримано майже 20 тисяч пачок сигарет і товарів на суму 365 тисяч гривень, а в 5 випадках виявлено ознаки підготовки до вчинення протиправної діяльності.

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Теги: #Закарпаття#ДПСУ#контрабанда на митниці