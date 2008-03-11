Герман підрахувала, скільки отримав би кожен пенсіонер “за рахунок” НАТО

«Цього року уряд Юлії Тимошенко вирішив витратити на рекламу НАТО п’ять мільйонів гривень. Якщо б ці гроші віддати пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію, то можна було б прибавити по 470 гривень кожному з майже одинадцяти тисяч найменш забезпечених літніх людей», - заявила нардеп від ПР Ганна Герман. Таким чином одинадцять тисяч пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, могли б подвоїти її за рахунок видатків, запланованих урядом Тимошенко на рекламу НАТО, наводить думку Ганни Герман прес-служба Партії регіонів

”НАТО ж - достатньо багата інституція, - вважає Герман, - і нехай Альянс сам платить за свою рекламу, в Україні в тім числі. Рекламу, яку, до речі, чомусь так сором’язливо називають програмою інформування…»