Нічого не зроблено за вісім місяців: Угорщина дорікнула Києву через відсутність дій щодо "мовної суперечки"

У разі, якщо Київ не виконає зазначених вимог, Угорщина не підтримуватиме просування України в бік Євросоюзу та євроатлантичного напрямку.

Міністр зовнішніх справ Угорщини Петер Сійярто висловив сподівання, що Україна таки внесе зміни до "мовного пункту" у майбутньому, бо Будапешт "має чіткі очікування, що Україна відповість на вимоги венеціанської комісії та ЄС".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, відсутність на минулотижневому саміті НАТО засідання Комісії Україна-НАТО на рівні лідерів альянсу є результатом блокування Угорщини, бо Київ "нічого не зробив" для змін до пункту про мову у законі про освіту.

Він зазначив, що наразі між країнами "щодо цього серйозний конфлікт", оскільки Україна "абсолютно нічого не зробила у сенсі очікувань і Венеційської комісії, і Європейського союзу".

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Сійярто додав, що переговори продовжуються, однак "нічого не було зроблено за майже вісім місяців для того, щоб привести (закон про освіту – ред.) у відповідність до міжнародних очікувань".

У разі, якщо Київ не виконає зазначених вимог, Угорщина не підтримуватиме просування України в бік Євросоюзу та євроатлантичного напрямку. Сійярто пояснив, що саме через блокування Угорщини і до саміту НАТО у Брюсселі, і на самій зустрічі не було проведено засідання комісії Україна-НАТО.

"Ми вирішили блокувати всі засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів і міністрів. Саме тому не було й запланованого саміту Україна-НАТО під час зустрічей лідерів минулого тижня", – зауважує Сійярто.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс включив потребу виконати рекомендації Венеційської комісії щодо закону про освіту України до рішення саміту. Вимоги до України менш жорсткі, ніж у рішенні саміту Україна-ЄС.