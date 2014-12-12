До кінця року в Міноборони створять нову структуру і проведуть переатестацію
10:58, 12 грудня 2014Політика
0 0
До кінця року у Міністерстві оборони буде створена нова структура, і весь особовий склад міністерства пройде переатестацію.
Весь особовий склад Міністерства пройде переатестацію / mil.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Степан Полторак під час Години запитань до уряду.
Він зазначив: “До кінця року буде створена нова система, нова структура, і весь особовий склад Міністерства оборони пройде відповідну переатестацію, в тому числі й управління розвідки”.
Читайте такожМіноборони розглядає понад 5 тисяч заяв бійців АТО про надання статусу учасника бойових дій
Говорячи про майнові комплекси Міністерства оборони, Полторак зазначив, що зараз проводиться серйозна перевірка з цього питання. Він зазначив, що “після звіту, який має бути готовий через тиждень, ми будемо приймати відповідні рішення”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter