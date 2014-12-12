До кінця року в Міноборони створять нову структуру і проведуть переатестацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Степан Полторак під час Години запитань до уряду.

Він зазначив: “До кінця року буде створена нова система, нова структура, і весь особовий склад Міністерства оборони пройде відповідну переатестацію, в тому числі й управління розвідки”.

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Говорячи про майнові комплекси Міністерства оборони, Полторак зазначив, що зараз проводиться серйозна перевірка з цього питання. Він зазначив, що “після звіту, який має бути готовий через тиждень, ми будемо приймати відповідні рішення”.