Сенат США підтримав виділення Україні $250 мільйонів, в тому числі на летальні озброєння

Закон про оборонний бюджет США набуде чинності після підпису президентом США Дональдом Трампом.

Сенат США 1 серпня підтримав проект бюджету на 2019 рік на потреби національної оборони. Документ передбачає виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні.

Про це повідомляє посольство України у США. До документа включено основні положення проекту “Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки”. Також підтверджується відданість Вашингтона Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва України з НАТО.

Читайте такожЧерез "Джавеліни" Україна припинила співпрацю зі слідством Мюллера у справі Манафорта - NYT

Окрім того, Державному департаменту доручається подати до Конгресу доповідь про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки.

Закон про оборонний бюджет США набуде чинності після підпису президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня проект бюджету США на 2019-й рік на потреби національної оборони підтримала Палата представників американського Конгресу. Після того у Білому домі заявили, що підтримають цей законопроект.

Сума коштів, яка виділяється Міністерству оборони США для надання безпекової допомоги Україні, визначена в обсязі 250 мільйонів доларів. Із зазначеної суми 50 мільйонів доларів має бути спрямовано на летальні види озброєнь.