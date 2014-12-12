Зурабов прибув в адміністрацію президента узгоджувати дату зустрічі контактної групи

Про це у своєму "Твіттері" повідомила журналіст Тетяна Даниленко.

Зустріла в АП Зурабова. Зайшов без перевірки документів і не через рамку. — Tetiana Danylenko (@tdanylenko) December 12, 2014

Між тим, за даними "Української правди", керівник прес-служби президента Андрій Жигулін повідомив, що метою візиту посла є узгодження дати зустрічі тристоронньої контактної групи. "Дипломати і народні депутати, маючи імунітет, мають право заходити в адміністрацію президента без перевірки. І посол Російської Федерації як будь-який інший дипломат також проходить без рамок і перевірки речей", - сказав він.

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"Щодо мети його візиту – узгодження дати консультації контактної групи в Мінську. Контакти з послом є необхідними і прийнятними", - зазначив він.

На питання, з ким саме була зустріч в адміністрації президента, Андрій Жигулін зазначив, що "це питання некоректне, вважаючи складність ситуації".