Бойовики відмовилися від зустрічі в Мінську в п'ятницю

Про це заявив один з лідерів бойовиків Денис Пушилін, повідомляють РИА Новости. Він поскаржився, що в середу українська сторона скасувала відеоконференцію, на якій планувалося узгодити умови зустрічі.

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"До проведення відеоконференції, на якій ми обговоримо повістку і дату переговорів, їхати в Мінськ сенсу немає", - сказав Денис Пушилін.

Нагадаємо, у вівторок на Донбасі було оголошено перемир'я. Раніше передбачалося, що в цей день буде проведена чергова зустріч у Мінську, проте вона була перенесена на невизначений час.

Як повідомляв УНІАН, учасник переговорів від України Леонід Кучма заявив, що поки зустрічатися в Мінську немає сенсу.