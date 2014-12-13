Штайнмайер: Путін не має довгострокової стратегії щодо України

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер в інтерв'ю німецькому виданню Taz, передає "ЄвроПравда".

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"Є справді багато зусиль пояснити зовнішню політику Росії, в тому числі, всі дії Росії в Україні, довгостроковою стратегією та генеральним планом. Це не моє сприйняття", - відзначив німецький міністр.

"В різних фазах протягом десяти місяців конфлікту було іноді більше, іноді менше підтримки сепаратистів в східній Україні, а іноді більше або менше військового втручання. Що не свідчить про якийсь генеральний план", - зауважив глава МЗС Німеччини.

За його словами, конфлікт в Україні є найбільш небезпечним для Європи протягом десятиліть.

Саме тому, вважає Франк-Вальтер Штайнмайер, не варто недооцінювати значимість підписаних мінських угод.

Міністр підкреслив, що відповідальність за конфлікт основною мірою лежить на РФ, проте водночас відзначив, що Захід не використав усі можливості для діалогу з Росією.

"Це відноситься і до діалогу про сумісність різних торговельних угод між ЄС та Україною з одного боку та Україною і Росією з іншого. Але факт залишається фактом, що відповідальність за загострення ситуації, яка почалася з анексії Криму, основною мірою лежить на російській стороні", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що найгостріша фаза військового конфлікту на Донбасі подолана і найближчими днями та тижнями настане відчутне полегшення.