Путін шантажує Європу націоналізацією капіталів у Росії - Геращенко

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі 5 каналу.

"Всі європейські дипломати перебувають на певному шпагаті. З одного боку, вони як демократи, розуміють, що в Україні йде війна з Росією, з іншого боку на них тиснуть їх промисловці і підприємці, які вклали величезні гроші в економіку Росії", - говорить радник Авакова.

В якості прикладу він навів концерн «Фольксваген», який побудував виробництво близько 300 - 400 тисяч автомобілів на рік у Росії.

Читайте такожШтайнмаєр: ми близькі до розмежування сторін конфлікту на Донбасі"Є німецькі компанії, які дали кредити російським нафтовим і газовим компаніям. Путін передав сигнали на Захід, що якщо ви будете і далі затискати мої органи в лещата, то я зроблю націоналізацію західних інвестицій. Загальна сума західних інвестицій в Росію - 700 мільярдів доларів", - заявив Геращенко.

На його думку, "Захід розуміє, що якщо Путін піде ва-банк і забере всю їх власність, як це було у Венесуелі з Уго Чавесом, то це буде новий виток економічної кризи".

"Ось ми бачимо з виступу Штанмайєра таку політику", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер відвідав Росію, де зустрівся з Сергієм Лавровим і Володимиром Путіним.