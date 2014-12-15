СБУ щоденно ліквідовує не менше 10 диверсантів - Лубківський
01:13, 15 грудня 2014Політика
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Служба безпеки України заявляє, що нейтралізує 10-12 диверсантів на день.
СБУ щоденно ліквідовує по 12 диверсантів / ТСН
Про це в ефірі телеканалу "Інтер" сказав радник глави СБУ Маркіян Лубківський, пише Gazeta.ua.
"Наші хлопці кожен день ліквідують, затримують велику кількість диверсантів, 10-12 осіб щодня доводиться нейтралізовувати для того, щоб українці почувалися в безпеці", - сказав він.
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Лубківський зазначив, що головною метою діяльності диверсантів в Україні є дестабілізація ситуації.
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