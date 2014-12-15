СБУ щоденно ліквідовує не менше 10 диверсантів - Лубківський

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" сказав радник глави СБУ Маркіян Лубківський, пише Gazeta.ua.

"Наші хлопці кожен день ліквідують, затримують велику кількість диверсантів, 10-12 осіб щодня доводиться нейтралізовувати для того, щоб українці почувалися в безпеці", - сказав він.

Читайте такожСБУ затримала ватажка диверсантів ДНР на прізвисько "Кіт"

Лубківський зазначив, що головною метою діяльності диверсантів в Україні є дестабілізація ситуації.