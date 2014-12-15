Чалий: зустріч контактної групи може відбутися найближчого тижня

Про це заявив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий. "Ключове питання, яке сьогодні треба вирішити, це чітке погодження припинення вогню, тобто початок тиші, потім конкретні плани, які дадуть змогу припинити подальше просування. Як тільки буде таке розуміння досягнуто, я думаю, що може бути проведена тристороння група. Але при цьому ми вважаємо, що для тристоронньої групи і так є багато питань, які сьогодні потребують обговорення. Тому, в принципі, я думаю, що це може бути питання буквально найближчого тижня. І це потрібно зробити вже в найближчий тиждень. На сьогодні такого рішення про дату конкретну немає", - сказав Валерій Чалий.

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Він додав, що найближчими днями "можуть бути додаткові міжнародні переговори, у тому числі з президентом РФ (Володимиром Путіним) для того, щоб і Росія була більш активна у цьому процесі. І, мабуть, від цього вже політичного рішення буде залежати можливість проведення групи".

Як повідомляв УНІАН, на 9 грудня в Мінську була запланована зустріч тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Пізніше стало відомо, що того дня зустріч не відбудеться. 11 грудня керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що дата проведення чергового раунду переговорів з врегулювання ситуації на сході України невідома.