Греція відмовляє священникам РПЦ у візах після загострення відносин через Україну

У Греції тепер священики РПЦ сприймаються як потенційні шпигуни і агенти впливу.

Служителі Російської православної церкви (РПЦ) мають проблеми з отриманням шенгенських віз через консульство Греції у зв'язку з конфліктом між РПЦ і Константинопольським патріархатом через питання надання автокефалії Українській православній церкві.

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Про це пише Бі-бі-сі з посиланням на джерела. "Це політика грецького уряду. Тепер священики РПЦ сприймаються як потенційні шпигуни і агенти впливу", - розповіло джерело, близьке до Константинополя.

У той же час в РПЦ і Константинополі заявили, що проблеми з візами у російських церковників пов'язані з процесом надання томосу УПЦ.

"Константинопольський патріархат бореться із російською церквою за вплив у православному світі. У Московського і Константинопольського патріархатів зараз гострі відносини через Україну, - розповіло джерело, близьке до Синоду РПЦ.

У липні Греція вислала двох російських дипломатів, яких звинуватила у наданні коштів групам, що виступають проти угоди про перейменування Македонії. Греція також заблокувала в'їзд в країну іншим російським чиновникам. Афіни звинувачували російських дипломатів також у невдалій спробі підкупу грецьких державних службовців і митрополитів грецької православної ієрархії, і спробах отримати вплив на Афоні.