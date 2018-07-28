Український народ об’єднався, і Росія вже не зможе його перемогти - патріарх Філарет

Також патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зазначив, що вселенський патріарх Варфоломій має твердий намір надати українській церкві томос на автокефалію.

Сьогоднішня хресна хода з нагоди 1030-річчя хрещення Руси-України демонструє, що український народ об’єднався, і Росія вже не зможе його перемогти.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет сказав у виступі після ходи та молебню біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру Великому.

«В цьому році ми святкуємо цей ювілей незвичайно. Багато разів по Володимирській вулиці проходив хресний хід, але такого хресного ходу Україна ще не знала. Це говорить про те що український народ єднається - як в цілому український народ, так і українське православ’я...», - зазначив патріарх.

«Другий висновок з цього хресного ходу такий, що перемого наша на сході забезпечена, тому що український народ уже об’єднався, а якщо український народ об’єднався, то його північний агресор перемогти вже не зможе», - переконаний глава УПЦ КП.

Також він відзначив присутність на хресній ході представників вселенського патріарха Варфоломія І, та повідомив, що Варфоломій має твердий намір надати українській церкві томос на автокефалію.

«Це означає, не тільки те, що в Україні обов’язково буде одна українська церква, не буде багато українських церков, а буде одна – визнана, яка увійде в молитовне спілкування з усіма православними церквами. Це наша дуже важлива перемога, бо ми до цієї перемоги йшли десятиліттями, і завдяки енергії нинішнього нашого президента ми маємо такі результати», - сказав патріарх Філарет.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві відбулась хресна хода вірян УПЦ КП та УАПЦ з нагоди 1030-річчя Хрещення Руси-України.

У заході взяли участь президент Петро Порошенко разом з дружиною, урядовці, члени Всеукраїнської ради церков, відомі громадські діячі, волонтери, представники культури, науки та освіти.