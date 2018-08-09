НАЗК внесло припис Авакову

Нацагентство направило до суду ще 3 протоколи про адміністративні правопорушення щодо посадовців.

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами перевірок дотримання антикорупційного законодавства в державних органах внесло припис міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та направило до суду ще 3 протоколи про адміністративні правопорушення щодо посадовців.

Про це повідомила прес-служба Нацагентства.

Так, як зазначається, за результатами перевірки у Міністерстві внутрішніх справ встановлено, що відповідальні посадові особи міністерства, порушивши вимоги статті 49 закону «Про запобігання корупції», не повідомили Національне агентство про 30 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій посадовцями МВС.

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Також НАЗК встановило, що в порушення статті 53 закону міністерство не забезпечило належних умов для того, щоби працівники могли інформувати про порушення вимог закону іншою особою через офіційний веб-сайт МВС.

Згідно з приписом, НАЗК вимагає усунути виявлені порушення, провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень, та за його результатами вжити заходів у встановленому законом порядку.

Крім того, за результатами планових перевірок, проведених у державних органах, складено та направлено до суду 3 протоколи про адміністративні правопорушення щодо посадовців. Так, дві посадові особи МВС несвоєчасно подали декларації перед звільненням, а начальник Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області не подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані після отримання доходу на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.