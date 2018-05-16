НАЗК вимагає від Реви провести службові розслідування стосовно 16-ти працівників Мінсоцполітики

НАЗК вимагає провести службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню посадовцями правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону міністру соціальної політики України Андрію Реві.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

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«За результатами проведеної Національним агентством планової перевірки встановлені порушення щодо подання декларацій до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно 16-ти працівників Мінсоцполітики», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з приписом, НАЗК вимагає провести службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню посадовими особами правопорушень, пов’язаних з корупцією, та вжити заходів у встановленому законом порядку.

Також у приписі йдеться про вимогу надати НАЗК інформацію про виконання антикорупційної програми Мінсоцполітики на 2017 рік за IV квартал та розпочати оцінку корупційних ризиків у діяльності міністерства у 2018 році.

У відомстві наголосили, що припис є обов’язковим до виконання. За його невиконання керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

Раніше УНІАН повідомляв, що Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення приписів Голові Державного агентства України з питань кіно Пилипу Іллєнку стосовно посадової особи Держкіно Мар’яна Луканя та Голові Державного агентства резерву України Вадиму Мосійчуку.