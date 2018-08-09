Рука руку миє: чому Бочковського поновили на посаді

Днями Апеляційний адміністративний суд залишив у силі квітневе рішення Окружного адміністративного суду Києва про поновлення Сергія Бочковського на посаді голови ДСНС. Як відомо, Бочковського та його колишнього першого заступника Василя Стоєцького затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. Того ж дня уряд звільнив їх з посад. Обом інкримінували організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. За даними правоохоронців, екс-посадовці завдали державі збитків на суму понад 6,6 млн грн.

Втім, зараз суд також зобов’язав виплатити Бочковському кругленьку суму як зарплату за вимушений прогул з 25 березня 2015 року по 26 квітня 2018 року - понад 546 тис грн.

Так само планує оскаржити своє звільнення екс-голова ДФС Роман Насіров. Крім того, у різних містах через суд так само поновлюються на посадах і місцеві посадовці, щоправда, доволі часто їх одразу ж звільняють з посад.

Поновлення Бочковського на посаді в черговий раз показало заангажованість українських суддів, які дуже часто виправдовують потенційних корупціонерів, чим нівелюють усі зусилля правоохоронних органів. На певну упередженість суддів жалілися і продовжують жалітися директор НАБУ Артем Ситник, генеральний прокурор Юрій Луценко та інші очільники правоохоронних органів.

Втім, зараз суд також зобов’язав виплатити Бочковському кругленьку суму як зарплату за вимушений прогул з 25 березня 2015 року по 26 квітня 2018 року - понад 546 тис грн

До тих пір, поки не буде завершена судова реформа, говорити про відсутність дивних рішень суддів щодо корупціонерів марно.

Так, кроки по заміні судів першої інстанції були зроблені, але без змін лишилися апеляція і касація. Тому рішення, які ухвалювалися першою інстанцією, проходячи далі, лишалися без змін, і у судів нижче рангом не було мотивації. Тоді пішли іншим шляхом – почали оновлювати Верховний суд. До речі, вчора Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила про набір 79 осіб до Верховного суду і 39 – до Антикорупційного. Це потрібно для того, щоб скасувати неправомірні рішення першої інстанції, через що одіозні особистості мають шанс «проскочити».

Зараз я очікую жорсткої заяви від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, оскільки у 2015 році саме МВС керував спецоперацією щодо затримання Бочковського

Ситуацію може змінити і персональна відповідальність суддів за невірно винесені рішення, особливо – у кримінальних справах. Для цього потрібно, по-перше, обмежити їх недоторканість, оскільки зараз їх майже неможливо притягнути до відповідальності. Вже були неодноразові випадки, коли суддю затримували на місці злочину і його доводилося відпускати, чим фактично надавали їм можливість втекти від правосуддя, що говорить про те, що система їх покриває, бо фактично судова система зараз працює за принципом «рука руку миє». І, по-друге, треба змінити механізм притягнення їх до відповідальності, бо через ту систему, яка працює зараз, судді почуваються безкарними.

Поки це не зміниться, ми і далі бачитимемо рішення на користь одіозного Насірова, Чеботаря та інших людей, проти яких були прямі докази їх участі у корупційних схемах.

Щодо грошових компенсацій – це дійсно чинна норма закону, яка передбачає відшкодування коштів за час вимушеного прогулу, і тут ми нічого не можемо зробити…

Зараз я очікую жорсткої заяви від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, оскільки у 2015 році саме МВС керував спецоперацією щодо затримання Бочковського. І якщо це затримання, врешті, закінчиться нічим, то це стане персональним ударом по керівництву МВС.

Віктор Таран, голова Центру «Ейдос», політолог, кандидат наук з державного управління