У ПАРЄ заборонили виставку про Донбас

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат Володимир Ар'єв.

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За його словами, в той же час минулого тижня виставка пройшла в Європарламенті в Брюсселі. "Мотивацію мадам Брассер не надала, але посилання на "створення напруженості" може свідчити, що вона діє в інтересах російської делегації", - зазначив депутат.

"До речі, вона одна з тих, хто, незважаючи на всі порушені Росією принципи і норми Ради Європи, хоче повернення делегації РФ в зал ПАРЄ. Мадам Брассер збирається бути в Києві 12-13 січня, і ми всі разом повинні їй повідомити свою незгоду з такою позицією. Мирно і інтелігентно", - вважає Володимир Ар'єв.