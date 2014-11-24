Генсек ПАРЄ: Асамблея не може примусити Росію до співпраці

Про перспективи поновлення роботи делегації Росії у ПАРЄ і про можливі наслідки відмови держдуми РФ від співпраці з Асамблеєю в інтерв’ю DW розповів генеральний секретар ПАРЄ Войцех Савицький.

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"Ми можемо лише наполегливо рекомендувати парламенту країни використати своє право участі у роботі Асамблеї і отримувати від цього очевидну користь. Проте рішення про продовження співпраці у рамках ПАРЄ знаходиться у руках парламенту країни, тобто держдуми Росії", - підкреслив Войцех Савицький.

За його словам, якщо парламент країни-члена ПАРЄ через будь-яку причину вирішує, що не хоче відряджати на її сесії своїх представників, то це виключно його рішення. "Ми можемо лише сказати, що таке рішення виглядає доволі дивно і свідчить про те, що щось пішло не так, як треба", - відзначив Войцех Савицький.