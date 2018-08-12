У Львові на кінофестивалі показали фільм за участі російського актора, який підтримує «ДНР» та «ЛНР»

Одним із акторів стрічки є Олександр Баширов, який у 2014 році відзначився своїми візитами на Донбас для того, щоб «веселити терористів».

Одним із акторів стрічки є Олександр Баширов, який у 2014 році відзначився своїми візитами на Донбас з метою «веселити терористів».

Про це повідомив кінорежисер Сашко Балабай на своїй сторінці у Facebook, пише видання "Вголос".

Зазначається, що на 11-му кінофестивалі Wizz-Art у Львові показали фільм за участі Олександра Баширова - відомого російського актора.

До міжнародної конкурсної програми організатори фестивалю внесли російську короткометражку «Карусель» або «Лалай-балалай» Руслана Братова. Одним із акторів стрічки є Олександр Баширов, який у 2014 році відзначився своїми візитами на Донбас для того, щоб «веселити терористів».

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Ще тоді у ЗМІ публікували фото актора на Донбасі в обнімку із терористами. Згідно інформації сайту Миротворець, Баширов спонсорував терористів так званих «ДНР»/«ЛНР». Відомий за такими фільмами як «Асса», «Штрафбат», «Ленінград», «Груз 200».

Тепер же користувачі соціальної мережі Facebook обурюються таким кінопоказом та реакцією самих організаторів, які на зауваження відвідувача просто відповіли, що не мають часу і не розуміють про що мова.

Зазначимо, що Wizz-Art — це щорічний міжнародний фестиваль короткометражних фільмів у Львові. Фестиваль започаткований мистецькою формацією Wiz-Art, яка була заснована у 2008 році. Під цю подію команда кожного разу обирає нову тему, яка є актуальною для суспільства, і працює над оригінальним візуальним оформленням.