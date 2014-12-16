Окупанти передумали розміщувати ядерну зброю в Криму

Командувач ракетних військ стратегічного призначення генерал-полковник Сергій Каракаєв заявив, що частини ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) в Криму формуватися не будуть, оскільки дальність стрільби сучасних балістичних ракет дає змогу уражати цілі в будь-якій точці земної кулі.

«Формування військових частин РВСП на території Кримського федерального округу не планується. У цьому немає необхідності. Дальність стрільби сучасних балістичних ракет дозволяє уражати цілі в будь-якій точці земної кулі, не наближаючись до кордонів Росії», - сказав Каракаєв, передає РИА Новости.

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Він наголосив, що подібні ракетні комплекси розташовані в глибині країни. Таке розташування, за словами командувача, забезпечує їх найбільшу захищеність.

Нагадаємо, 15 грудня керівник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія може розмістити в анексованому Криму ядерну зброю.