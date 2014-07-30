РНБО: В Україні немає балістичних ракет

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Українська армія не застосовує ракет, особливо балістичних. Сили АТО мають достатньо озброєнь, які є ефективними і за допомогою яких нам вдається знищувати терористів та звільняти нашу територію», - заявив він.

Читайте такожСША звинувачують Росію у порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності - ЗМІ«Останню балістичну ракету, яка за міжнародною класифікацією вважається такою і має дальність пуску від 500 км до 1 тисячі км, було знищено в Україні 1 липня 1996 року за програмою зменшення загрози, яку фінансували США», - нагадав Лисенко.

«В Україні немає балістичних ракет», - запевнив він.

Раніше американський CNN повідомив про начебто використання українською армією балістичних ракет у Луганській області. Невдовзі після цього російські протерористичні ЗМІ повідомили з посиланням на луганських бойовиків, що ті знайшли "фрагменти" боєголовки балістичної ракети.

Незадовго до цього США звинувачували Росію у порушенні Договору про ліквідацію балістичних ракет малої та середньої дальності.