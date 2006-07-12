Луценку пропонують забути про вкрадені 2 мільярди

Гендиректор «Укрзалізниці» Василь ГЛАДКІХ просить міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА “припинити тероризувати” начальників залізниць і попереджає, що залізничники можуть масово стати на їх захист.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГЛАДКІХ заявив 11 липня в Кременчуку Полтавської області, відвідуючи ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

«Я довіряю цим людям і буду їх захищати. Не до лиця міністру МВС такі заяви. Це питання Генпрокуратури, а не РНБО і МВС. Ці люди не завдали збитків державі. Подивіться показники їхньої роботи. У нас є відповідні висновки. Вони діяли в рамках закону», - заявив В.ГЛАДКІХ, відповідаючи на запитання журналістів з приводу ініціативи Ю.ЛУЦЕНКА розглянути на засіданні секретаріату РНБО питання про хід слідства кримінальних справ на п`ятьох начальників залізниць України, яких звинувачують у крадіжці 2 млрд. грн.

Крім того, В.ГЛАДКІХ вимагає від Ю.ЛУЦЕНКА припинити тероризувати начальників доріг. «Припиніть їх тероризувати. Вони керують 40-тисячним колективом. Залізничники стануть на їх захист, і тоді цей маховик не зупинити», - заявив В.ГЛАДКІХ.

Нагадаємо, минулого тижня Ю.ЛУЦЕНКО заявив у Полтаві, що ініціює розгляд на засіданні секретаріату РНБО питання про хід слідства кримінальних справ на п`ятьох начальників залізниць України, яких звинувачують у крадіжці 2 млрд. грн.

«Минулого року силами УБЕЗ, УБОЗ, потім і Генеральної прокуратури, були порушені кримінальні справи, загальним обсягом збитків у 2 млрд. грн, за системою «Укрзалізниці». Ці люди були допитані, навіть були затримані, потім була депутатська недоторканість, і їх випустили. Тепер їх ніхто навіть не викликає», - заявив глава МВС.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Міністерства транспорту і зв`язку України (ч.2 ст. 364 КК України). В рамках розслідування цієї справи ГПУ встановила випадки фінансування політичних партій підприємствами, підпорядкованими цьому міністерству.

Рік тому Святослав ПІСКУН, на той час генеральний прокурор, назвав розслідування по Мінтрансу "справжньою бомбою". "Таких справ, як ми маємо по Мінтрансу, у нас ще не було, не вважаючи справу ЛАЗАРЕНКА", - заявив С.ПІСКУН. - Там і міжнародні зв`язки, і відмивання коштів... Нам роботи вистачить на кілька років".