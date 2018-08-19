Президентський рейтинг Тимошенко перевищив 23% - соцопитування

Віддати свій голос за лідера «Батьківщини» нині готові 23,1% виборців.

Юлія Тимошенко зміцнює своє лідерство в президентському рейтингу, у півтори рази випереджаючи найближчого конкурента. Це підтвердило чергове опитування громадської думки.

Так, згідно з даними компанії GfK Ukraine віддати свій голос за лідера «Батьківщини» нині готові 23,1% виборців, які визначилися і прийдуть на дільниці.

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Чинного Президента Петра Порошенка, якого називали найвірогіднішим суперником Юлії Тимошенко у другому турі, підтримують 8 відсотків українців. Він посідає лише сьоме місце, поступаючись Анатолію Гриценку, Юрію Бойку, Олегу Ляшку, Святославу Вакарчуку і Вадиму Рабиновичу

Лідером партійного рейтингу, за даними соціологів, теж є партія Юлії Тимошенко «Батьківщина». За неї на парламентських виборах проголосували б 25,9% респондентів, які визначилися з вибором і прийдуть голосувати.

Дослідження проводилося 3-22.07.2018. Були опитані 1000 респондентів у віці від 16 років по всій Україні.