Нуланд: Росія прорахувалася з витратами на авантюру в Україні

Про це заявила сьогодні помічник державного секретаря США у справах Європи й Євразії Вікторія Нуланд, передає "Радіо Свобода".

За її словами, йдеться не тільки про матеріальні кошти на утримання десятків тисяч російських військових на кордоні з Україною чи у Криму, а й про негативні наслідки санкцій і міжнародної ізоляції.

"Тепер, коли рубль девальвується, інфляція шаленіє, вартість кредитів зростає, ці наслідки дісталися обідніх столів росіян", – сказала Нуланд, виступаючи в Американському інституті підприємництва.

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Та при цьому вона наголосила, що США не мають наміру завдати шкоди російському народові. Нинішнє становище в Росії – це лише наслідок вибору самої країни, додала посадовець, нагадавши, що за останні 23 роки США надали Росії допомоги приблизно на 20 мільярдів доларів.

До низки санкцій, які наклали на Росію США й інші країни, а також Європейський союз через її агресію проти України, останнім часом додається дедалі нижча ціна на нафту, яка разом із газом є одним із основних джерел бюджетних надходжень Росії. Усе це призвело останніми днями до стрімкого обвалу російського рубля.