Угрупування "Мотороли" доукомплектували і висунули на першу лінію – ІС

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на сторінці в Facebook.

"У першу лінію знову висунуто бандформування «Мотороли», яке пройшло доукомплектування, і кілька підрозділів російських військ. Здійснюється підвіз громадським транспортом боєприпасів на передову", - написав він.

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