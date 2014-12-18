У Порошенка повідомили, що РНБО збереться в суботу

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це Цеголко сказав журналістам.

«Президент мав на увазі, що сьогодні увечері відбудеться підготовча нарада до засідання РНБО, а саме засідання заплановане на суботу», - сказав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що у суботу, 20 грудня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

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Сьогодні, 18 грудня, в польському Любліні президент України Петро Порошенко на зустрічі з представниками української громади сказав, що сьогодні о 16.00 він планує провести засідання РНБО.

"У мене на 16.00 скликане засідання РНБОУ. І я не можу його перенести через певне загострення ситуації", - сказав Порошенко, відповідаючи на прохання одного з учасників зустрічі взяти участь у відкритті пам’ятника.