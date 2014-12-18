РНБО планує зібратися в суботу - ЗМІ

Про це повідомили в АП в четвер, передає «Українська правда».

Як відомо, раніше кілька інформагентств процитували президента Петра Порошенка, який у Любліні на зустрічі зі студентами сказав, що скликає екстрене засідання на 16.00 четверга "через певне загострення ситуації".

Читайте такожДата початку четвертої хвилі мобілізації ще невідома – РНБО

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони України розглядатиметься питання поетапного повернення військовослужбовців, які були мобілізовані в цьому році до лав Збройних сил та Національної гвардії.