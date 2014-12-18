РНБО планує зібратися в суботу - ЗМІ
15:27, 18 грудня 2014Політика
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В Адміністрації президента кажуть, що засідання Ради національної безпеки та оборони відбудеться в суботу і буде плановим.
Засідання буде плановим / УНІАН
Про це повідомили в АП в четвер, передає «Українська правда».
Як відомо, раніше кілька інформагентств процитували президента Петра Порошенка, який у Любліні на зустрічі зі студентами сказав, що скликає екстрене засідання на 16.00 четверга "через певне загострення ситуації".
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Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони України розглядатиметься питання поетапного повернення військовослужбовців, які були мобілізовані в цьому році до лав Збройних сил та Національної гвардії.
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